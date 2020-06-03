Лингард намерен продолжить карьеру в Италии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Интер», сообщает Metro.

По сведениям источника, 27-летний англичанин связался с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» Эшли Янгом и Крисом Смоллингом о жизни в Италии.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов продать Лингарда за 20 млн евро.

В текущем сезоне Лингард провел 35 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.