Лингард мог перейти в «Ниццу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард мог в это трансферное окно перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает L'?quipe, «Ницца» вела переговоры по 29-летнему англичанину, но трансфер не состоится, так как сумма, запрошенная английским клубом, оказалась невыгодной для «орлят».

«Манчестер Юнайтед» просит за Лингарда 2,5 миллиона евро, а зарплата игрока составляет 5 миллионов евро в год. Контракт Лингарда с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. В конце сезона он станет свободным агентом.

В этом сезоне Лингард сыграл в 14 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.