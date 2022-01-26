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Сегодня, 00:40

«Севилья» арендовала Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Евгений Петров
Корреспондент
Антони Марсьяль.
Фото Instagram

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перешел в «Севилью» на правах аренды, сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Марсьяль — воспитанник академии «Лиона», из которого летом 2013 года за пять миллионов евро перешел в «Монако». Спустя два года «МЮ» заплатил за трансфер француза 60 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний француз провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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