Бывший нападающий «Локомотива» перейдет в «Интер»

«Интер» ведет поиски нового резервного нападающего. По информации журналиста Фабрицио Романо, миланский клуб близок к подписанию форварда «Дженоа» Фелипе Кайседо.

33-летний эквадорец имеет действующий контракт до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Кайседо сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, эквадорский нападающий с 2011 по 2014 год играл в России. Он провел 63 матча в составе «Локомотива», забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи.