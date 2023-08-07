«Лилль» интересуется нападающим «Фулхэма» Кавалейру

«Лилль» рассматривает возможность подписания нападающего «Фулхэма» Ивана Кавалейру, сообщает Sky Sports.

29-летний португалец выступает за «Фулхэм» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Кавалейру выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Форвард провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице