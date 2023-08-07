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Сегодня, 19:16

«Ланс» предложил «Фенербахче» 10 миллионов евро за Батшуайи

Мария Гусева
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«Ланс» планирует подписать нападающего «Фенербахче» Миши Батшуайи, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабункуоглу.

По информации источника, французский клуб предложил за 29-летнего бельгийца 10 миллионов евро.

Батшуайи выступает за «Фенербахче» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Батшуайи провел 32 матча, забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Миши Батшуайи
Футбол
ФК Ланс
ФК Фенербахче
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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