«Лейпциг» подписал защитника «Страсбура» Симакана

«Лейпциг» на официальном сайте 22 марта объявил о трансфере защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана.

Контракт с 20-летним французом подписан на пять лет, а официально футболист станет игроком немецкого клуба в летнее межсезонье. В новой команде Симакан будет играть под вторым номером.

Welcome Mohamed! ??



20-year-old defender Mohamed Simakan will join #RBLeipzig on a five-year deal in July 2021 ?? pic.twitter.com/ibGCEzwH2j