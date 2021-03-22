«Мехелен» готов выкупить украинца Шведа у «Селтика»

Форвард «Селтика» Марьян Швед, арендованный «Мехеленом», может продолжить карьеру в бельгийском клубе на постоянной основе, сообщает «Спортарена».

По сведениям источника, бельгийцы готовы выкупить контракт 23-летнего украинца у шотландского клуба.

В текущем сезоне Швед провел 17 матчей за «Мехелен», в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.