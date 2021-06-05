«Лестер» согласовал трансфер Сумаре из «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре переходит в «Лестер». Все стороны уже подписали договор о трансфере. В ближайшее время клубы официально объявят о совершении сделки, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 22-летнего игрока составила 23 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Сумаре провел 43 матча за «Лилль», на его счету 2 результативных передачи.