«Атлетико» купит Де Пауля за 40 миллионов евро
4 июня 2021, 23:43
«Атлетико» заинтересован в услугах полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля. Мадридский клуб должен будет заплатить итальянцам 40 миллионов евро, сообщает Marca.
В текущем сезоне аргентинец принял участие в 36 матчах в составе «Удинезе», забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
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