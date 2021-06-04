«Атлетико» купит Де Пауля за 40 миллионов евро

«Атлетико» заинтересован в услугах полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля. Мадридский клуб должен будет заплатить итальянцам 40 миллионов евро, сообщает Marca.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 36 матчах в составе «Удинезе», забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.