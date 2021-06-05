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Моуринью хочет видеть Льориса в «Роме»

00:43
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Руководство «Ромы» готово пойти навстречу новому главному тренеру «волков» Жозе Моуринью, который хочет приобрести 34-летнего вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса, сообщает Calciomercato

Португалец хочет вновь поработать с вратарем сборной Франции, контракт которого с «Тоттенхэмом» истекает в конце июня 2022 года.

Стоимость Льориса, который в июне примет участие на чемпионате Европы, оценивается сайтом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 голкипер провел 38 матчей в АПЛ и пропустил 45 голов. В 12 случаях он смог сохранить ворота в неприкосновенности.

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