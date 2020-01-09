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«Лестер» хочет арендовать защитника «Барселоны»

22:16
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Защитник «Барселоны» Мусса Ваге может покинуть каталонскую команду в зимнее трансферное окно, утверждает журналист Gazzetta dello Sport Никола Шира.

По информации источника, «Лестер» заинтересован в аренде 21-летнего сенегальца с опцией возможного выкупа. Ранее сообщалось, что «Байер» хочет заполучить Ваге.

В текущем сезоне защитник провел 3 матча за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро. Его контракт с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2023 года.

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