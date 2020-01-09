«Лестер» хочет арендовать защитника «Барселоны»
22:16
Защитник «Барселоны» Мусса Ваге может покинуть каталонскую команду в зимнее трансферное окно, утверждает журналист Gazzetta dello Sport Никола Шира.
По информации источника, «Лестер» заинтересован в аренде 21-летнего сенегальца с опцией возможного выкупа. Ранее сообщалось, что «Байер» хочет заполучить Ваге.
В текущем сезоне защитник провел 3 матча за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро. Его контракт с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2023 года.
#Leicester are in talks with #Barcelona for Moussa #Wague. Foxes have asked him on loan with option to buy. #transfers #LCFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) January 9, 2020
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