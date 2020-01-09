«Лестер» хочет арендовать защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Мусса Ваге может покинуть каталонскую команду в зимнее трансферное окно, утверждает журналист Gazzetta dello Sport Никола Шира.

По информации источника, «Лестер» заинтересован в аренде 21-летнего сенегальца с опцией возможного выкупа. Ранее сообщалось, что «Байер» хочет заполучить Ваге.

В текущем сезоне защитник провел 3 матча за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро. Его контракт с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2023 года.