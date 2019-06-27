L'Equipe: "ПСЖ" подпишет Эрреру и Сарабию

"ПСЖ" в ближайшие дни объявит о подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры. Также состав парижан должен пополнить Пабло Сарабия из "Севильи", сообщает L’Equipe.

По данным источника, переговоры по 29-летнему Эррере и 27-летнему Сарабии вел еще Антеро Энрике, который покинул пост спортивного директора "ПСЖ" ранее в этом месяце. Его сменил Леонардо, который решил не прерывать переговоры и завершить сделки.

Эррера может быть подписан в качестве свободного агента, а за Сарабию парижане заплатят 18 миллионов евро – такая сумма отступных указана в его контракте.