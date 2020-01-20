Леонардо: «Кавани просил отпустить его в январе, но мы отказались от предложения «Атлетико»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб отказался от предложения «Атлетико» продать форварда Эдинсона Кавани.

— Эдинсон Кавани попросил нас отпустить его в этом месяце, но мы отказались от предложения «Атлетико», — сказал бразилец. — Кюрзава? На данный момент мы не ведем переговоры с «Арсеналом».

32-летний уругваец в текущем сезоне провел 14 матчей за «ПСЖ» и забил пять мячей при одной голевой передаче. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.