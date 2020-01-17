Кюрзава сменил агента. Он близок к переходу в «Арсенал»

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава сменил агента, о чем сообщил в Twitter.

— Большие новости! Я очень рад присоединиться к семье Sports Invest UK, — написал Кюрзава.

Клиентами агентства являются также Филиппе Коутинью, Виллиан и Андреас Перейра.

Ранее стало известно, что переговоры между «Арсеналом» и 27-летним французом находятся на продвинутой стадии. «Канониры» надеются извлечь выгоду из того, что летом контракт игрока истекает.

В текущем сезоне Кюрзава провел 14 матчей во всех турнирах.