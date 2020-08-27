«Крылья» рассматривают Олейникова в качестве замены Зиньковскому

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» рассматривают кандидатуру 21-летнего атакующего хавбека «Шинника» Ивана Олейникова как возможную замену 24-летнему Антону Зиньковскому, на которого есть устойчивый спрос в РПЛ. Трансфер экс-чертановца может произойти как в это окно, так и в зимнее.

В контракте Олейникова с ярославцами определена фиксированная сумма выкупа, а также закреплено первоочередное право ЦСКА на приобретение футболиста, который является воспитанником армейцев. При этом в Самаре рассчитывают решить вопрос в свою пользу, несмотря на интерес ряда команд премьер-лиги. (Вячеслав Короткин)