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«Крылья» рассматривают Олейникова в качестве замены Зиньковскому

16:10
Антон Зиньковский (№17). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Зиньковский (№17). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» рассматривают кандидатуру 21-летнего атакующего хавбека «Шинника» Ивана Олейникова как возможную замену 24-летнему Антону Зиньковскому, на которого есть устойчивый спрос в РПЛ. Трансфер экс-чертановца может произойти как в это окно, так и в зимнее.

В контракте Олейникова с ярославцами определена фиксированная сумма выкупа, а также закреплено первоочередное право ЦСКА на приобретение футболиста, который является воспитанником армейцев. При этом в Самаре рассчитывают решить вопрос в свою пользу, несмотря на интерес ряда команд премьер-лиги. (Вячеслав Короткин)

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