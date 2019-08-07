"Кристал Пэлас" и ЦСКА не успеют договориться по Чалову?

На данный момент переговоры между "Кристал Пэлас" и ЦСКА по трансферу 21-летнего форварда Федора Чалова поставлены на паузу. Есть вероятность, что переход вообще не состоится.

Стороны просто не успеют согласовать сделку, а игрок вылететь в Англию и пройти там медосмотр. Трансферное окно в АПЛ закрывается в четверг.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что англичане предлагают за лучшего бомбардира минувшего чемпионата России 25 миллионов фунтов стерлингов.

Sky Sports: "Кристал Пэлас" улучшил предложение по Чалову до 23 миллионов фунтов // Павел Погребняк: "Чалов еще слишком молод для Англии" // В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева