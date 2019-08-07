Sky Sports: "Кристал Пэлас" улучшил предложение по Чалову до 23 миллионов фунтов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переходу в "Кристал Пэлас", утверждает Sky Sports в своем Twitter. По информации СМИ, англичане сделали улучшенное предложение по трансферу 21-летнего российского футболиста в размере 23 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что "Монако", "Лацио", "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпуль"​, "Севилья" интересуются нападающим ЦСКА.

По информации "СЭ", трансфер вполне реален – окно в АПЛ закрывается завтра, а сам нападающий настроен на переход и хотел бы попробовать силы в Англии.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Crystal Palace have made an improved offer of £23m for CSKA Moscow striker Fedor Chalov, Sky Sports News understands — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 7, 2019

"Кристал Пэлас" готов сделать предложение по Чалову. Сам игрок настроен на трансфер // Sky Sports: "Кристал Пэлас" предложил 14 миллионов фунтов ЦСКА за Чалова // Источник: "МЮ", "Ман Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Чалову