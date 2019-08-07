Павел Погребняк: "Чалов еще слишком молод для Англии"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал "СЭ" возможность перехода форварда ЦСКА Федора Чалова в английский клуб.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны "Кристал Пэлас".

– Если бы позвонили из Англии и спросили, что вы думаете по поводу лучшего бомбардира минувшего чемпионата, армейца Чалова, какую бы дали характеристику? – вопрос Погребняку.

– Где-то читал, что Чаловым интересуются пять топ-клубов Англии. Извините, но не могу в это поверить – пока у парня не тот игровой уровень. Вот кого-то из второй десятки АПЛ он еще может заинтересовать. Но для Англии он еще слишком молод и вряд ли риск перехода туда был бы оправдан. Федор техничный, с голевым чутьем форвард, способный не только забить, но и сыграть на команду. И еще одно важное качество – он хорош в тесноте штрафной. Но, как сказал Аршавин, не думаю, что Клопп в курсе, кто такой Чалов. Значит парню надо зарабатывать имя.

Погребняк выступал в Англии с 2012 по 2015 годы. Он играл за "Фулхэм" (2002) и "Рединг"​ (2012 – 2015). (Александр Львов)

Полностью интервью с Погребняком читайте на сайте "СЭ" в ближайшие дни