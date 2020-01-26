«Кристал Пэлас» хочет арендовать Феррейру-Карраско у «Далянь Ифан»

«Кристал Пэлас» вступил в переговоры с «Далянь Ифан» с целью аренды 26-летнего полузащитника китайской команды Янника Феррейру-Карраско, сообщает Sky Sports.

По информации источника, бельгиец хочет покинуть Китай и вернуться в Европу, однако клуб, за который выступает Феррейра-Карраско, не намерен отпускать игрока. Ранее сообщалось об интересе «Наполи» и «Бетиса» к футболисту сборной Бельгии.

Янник Феррейра-Карраско выступает за «Далянь Ифан» с февраля 2018 года, на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 52 матчах за китайскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 28 миллионов евро