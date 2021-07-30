«Кристал Пэлас» арендовал Галлахера у «Челси»
22:24
«Кристал Пэлас» взял в аренду у «Челси» полузащитника Конора Галлахера, сообщает 30 июля официальный сайт «Пэлас». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Welcome to Palace, Conor Gallagher ??#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 30, 2021
21-летний футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». Он провел 30 матчей в премьер-лиге и забил два мяча при двух голевых передачах.
Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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