«Кристал Пэлас» арендовал Галлахера у «Челси»

«Кристал Пэлас» взял в аренду у «Челси» полузащитника Конора Галлахера, сообщает 30 июля официальный сайт «Пэлас». Соглашение рассчитано до конца сезона.

21-летний футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». Он провел 30 матчей в премьер-лиге и забил два мяча при двух голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.