Источник сообщил, что Грилиш перейдет в «Манчестер Сити» за сто миллионов фунтов

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш перейдет в «Манчестер Сити», сообщает ряд источников.

По данным итальянского журналиста Николо Скиры, Daily Mail и The Telegraph, договоренность о переходе достигнута. Футболист может перейти в «Сити» уже на следующей неделе. Перед этим запланирован его медосмотр. Сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов. Контракт будет рассчитан до 2026 года.

Если информация подтвердится, то этот трансфер станет рекордным за историю английской премьер-лиги. В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 58,5 миллиона фунтов.

Также Грилиш стал серебряным призером Евро-2020 со сборной Англии. В финале англичане по пенальти уступили итальянцам (1:1, пен — 3:2).