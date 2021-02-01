Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко перешел в «Аталанту» на правах аренды, сообщает официальный сайт серии А.

Клубы еще не объявили о сделке, но «Аталанта» уже отправила представителям лиги все необходимые документы для оформления трансфера 24-летнего украинца. Коваленко будет выступать в клубе из Бергамо до конца текущего сезона.

За «Аталанту» также выступают россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.

Коваленко в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Шахтер» и забил 4 мяча.