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Новичок «Аталанты» Коваленко трогательно попрощался с «Шахтером»

17:13

Полузащитник Виктор Коваленко попрощался с «Шахтером». В честь футболиста устроили командный ужин и произнесли напутственные слова.

Сегодня, 1 февраля, 24-летний хавбек перешел из украинского клуба в «Аталанту». В команде из Бергамо уже играют его соотечественник Руслан Малниовский, а также россиянин Алексей Миранчук.

Коваленко защищал цвета «Шахтера» на протяжении всей профессиональной карьеры с 2013 года.

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