Новичок «Аталанты» Коваленко трогательно попрощался с «Шахтером»

Полузащитник Виктор Коваленко попрощался с «Шахтером». В честь футболиста устроили командный ужин и произнесли напутственные слова.

? Трогательное прощание Виктора Коваленко с «Шахтером». ?



Эмоциональная речь, семья и продолжительные аплодисменты ?? pic.twitter.com/kYMWhOBJl9 — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 1, 2021

Сегодня, 1 февраля, 24-летний хавбек перешел из украинского клуба в «Аталанту». В команде из Бергамо уже играют его соотечественник Руслан Малниовский, а также россиянин Алексей Миранчук.

Коваленко защищал цвета «Шахтера» на протяжении всей профессиональной карьеры с 2013 года.