Тарпищев: «Промес необходим команде, а то в «Спартаке» одни проблемы!»

Глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал потенциальный переход нападающего Квинси Промеса в московскую команду.

По информации «СЭ», красно-белые договорились с амстердамским клубом об аренде 29-летнего голландца. Игрок должен присоединиться к московской команде во вторник, 2 февраля.

«Возвращение Промеса — огромный плюс! Сейчас Квинси необходим команде, а то в «Спартаке» одни проблемы! Не знаю, будет ли Промес номер один в РПЛ, но команде голландец очень нужен. В одну реку не входят дважды? Это не для нашей страны.

Квинси в России будет одним из лидеров, а это нужно для психологии. Деньги, думаю, вторичны, а вот психологический климат в данной ситуации на первом месте", — сказал Тарпищев «СЭ».

В текущем сезоне Квинси в составе «Аякса» провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и не отдал ни одной голевой передачи. В прошлом сезоне нападающий вошел в тройку лучших игроков «Аякса» по системе гол+пас, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач.

(Владислав Флегонтов)