«Милан» может стать основным претендентом на Дибалу после перехода Лукаку в «Интер»

«Милан» может стать основным претендентом на нападающего Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, руководство «россонери» активизировалось в последние недели, после того, как стало известно, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку перейдет в «Интер».

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» подпишут контракт с 28-летним Дибалой до 2026 года. Зарплата аргентинца в «Интере» должна составить около 8 миллионов евро.

Но с учетом того, что теперь в нападении у команды Симоне Индзаги помимо Лукаку, есть Мартинес и Джеко, будущее Дибалы в клубе может быть туманным.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.