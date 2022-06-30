Йович на следующей неделе прилетит в Италию для завершения перехода в «Фиорентину»

«Фиорентина» хочет заполучить нападающего «Реала» Луку Йовича. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, обсуждается сделка по аренде с разделением зарплаты между двумя клубами.

24-летний серб получает около 6 миллионов евро в год. Стороны обсуждают окончательный детали перехода игрока в итальянский клуб.

Ожидается, что Йович прибудет во Флоренцию на следующей неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В прошедшем сезоне Йович сыграл в 19 матчах «Реала», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.