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Сегодня, 00:49

Йович на следующей неделе прилетит в Италию для завершения перехода в «Фиорентину»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фиорентина» хочет заполучить нападающего «Реала» Луку Йовича. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, обсуждается сделка по аренде с разделением зарплаты между двумя клубами.

24-летний серб получает около 6 миллионов евро в год. Стороны обсуждают окончательный детали перехода игрока в итальянский клуб.

Ожидается, что Йович прибудет во Флоренцию на следующей неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В прошедшем сезоне Йович сыграл в 19 матчах «Реала», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Фиорентина
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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