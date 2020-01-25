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Комличенко приехал в Новогорск для подписания контракта с «Динамо»

16:08
Николай Комличенко. Фото instagram.com
Николай Комличенко. Фото instagram.com
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По данным «СЭ», футболист «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко приехал на базу в Новогорск для подписания контракта с «Динамо».

Соглашение будет рассчитано на 4.5 года, стоимость трансфера — 3.5 миллиона евро. Официально о переходе 24-летнего форварда московский клуб должен сообщить в ближайшее время. (Константин Алексеев)

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

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