Киммих летом может перейти в «Барселону»

«Бавария» этим летом проведет переговоры с «Барселоной» по трансферу полузащитника мюнхенского клуба Йозуа Киммиха, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Как утверждает источник, мюнхенцы опасаются, что Киммих после окончания контракта в 20025 году уйдет в «Барселону» бесплатно. Сам хавбек уже встречался с главным тренером «Барселоны» Хави по поводу перехода в каталонский клуб.

Контракт игрока сборной Германии с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

28-летний Киммих в этом сезоне провел за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.