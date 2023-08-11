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Сегодня, 03:24

Кейн из-за семьи пока не перешел в «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэм» Харри Кейна имеет сомнения относительно перехода в «Баварию» исключительно из-за членов своей семьи, утверждает L'Equipe.

По информации источника, родственники 30-летнего англичанина хотят, чтобы форвард получил больший подписной бонус, равный тому, что был бы через год, если бы Кейн перешел в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ждет ответа от 30-летнего англичанина, который может перейти не в немецкий клуб.

В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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