Экс-вратарь «Милана» Тэтэрушану продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Голкипер Чиприан Тэтэрушану стал игроком саудовского клуба «Абха». В социальных сетях было объявлено о подписании контракта с 37-летним румыном.

К новой команде Тэтэрушану присоединился на правах свободного агента, так как у него закончился договор с «Миланом». Ранее он также выступал за «Лион», «Нант», «Фиорентину» и «Стяуа».

В составе «Абхи» играют три бывших футболиста «Локомотива» Фелипе Кайседо, Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк.