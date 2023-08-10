«Бавария» ждет ответа от Кейна по трансферу

Переговоры «Баварии» и «Тоттенхэма» о переходе форварда Харри Кейна в немецкий клуб продолжаются, сообщил в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Бавария» ждет согласия от 30-летнего англичанина. Мюнхенцы настроены оптимистично, чтобы заключить сделку. Над этим работают все стороны.

Сегодня появилась информация, что английский форвард может отказаться от перехода в «Баварию».

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забив 32 гола. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.