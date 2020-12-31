Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Кальяри» арендовал Наингголана

13:11
Теги:

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан остаток сезона проведет в «Кальяри», сообщает пресс-служба красно-синих.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте сказал руководству, что не рассчитывает на бельгийца. В «Кальяри» футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона-2020/21.

В этом сезоне полузащитник провел 4 матча в серии A, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир