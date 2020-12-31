«Кальяри» арендовал Наингголана
13:11
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан остаток сезона проведет в «Кальяри», сообщает пресс-служба красно-синих.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте сказал руководству, что не рассчитывает на бельгийца. В «Кальяри» футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона-2020/21.
В этом сезоне полузащитник провел 4 матча в серии A, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.
#NAINGGOLAN IS #B4CKHOME ??— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020
?? https://t.co/8y2O7ru3ph#forzaCasteddu pic.twitter.com/LG0gGwXoBI
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