Кальехон может воссоединиться с Бенитесом и Хамшиком в Китае

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон практически наверняка покинет команду в январе или следующим летом, сообщает La Repubblica. Интерес к 32-летнему испанцу проявляет китайский «Далянь Ифан», который тренирует Рафаэль Бенитес, ранее работавший с Кальехоном в «Наполи». Также в этой команде играет другой бывший футболист «Наполи» Марек Хамшик.

Кальехон перешел в «Наполи» в 2013 году из «Реала». С тех пор он провел в Неаполе 321 матч, забил 79 мячей и сделал 74 голевые передачи.