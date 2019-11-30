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Кальехон может воссоединиться с Бенитесом и Хамшиком в Китае

14:48
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Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон практически наверняка покинет команду в январе или следующим летом, сообщает La Repubblica. Интерес к 32-летнему испанцу проявляет китайский «Далянь Ифан», который тренирует Рафаэль Бенитес, ранее работавший с Кальехоном в «Наполи». Также в этой команде играет другой бывший футболист «Наполи» Марек Хамшик.

Кальехон перешел в «Наполи» в 2013 году из «Реала». С тех пор он провел в Неаполе 321 матч, забил 79 мячей и сделал 74 голевые передачи.

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