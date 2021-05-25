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Кабак покинет «Ливерпуль»

16:25
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Защитник Озан Кабак не останется в «Ливерпуле» на следующий сезон, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо 25 мая. Футболист выступал на правах аренды из «Шальке». Таким образом, он вернется в клуб, который по итогам сезона вылетел из бундеслиги.

Указано, что «Ливерпуль» решил не использовать опцию выкупа контракта за 18 миллионов евро. Игроком интересуются несколько клубов.

21-летний турецкий футболист в прошедшем сезоне провел 13 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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