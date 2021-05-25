«Аталанта» интересуется Дзаппакостой

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста, арендованный «Дженоа», покинет лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летним итальянцем интересуется «Аталанта», которая уже запросила информацию об игроке.

В сезоне-2020/21 Джаппакоста провел 25 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока истекает летом 2022 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.