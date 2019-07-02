12:06 | Футбол — Трансферы

Иван Пауревич покинул "Уфу"

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Полузащитник Иван Пауревич перешел из "Уфы" в немецкий "Зандхаузен", информирует официальный Twitter уфимского клуба. 28-летний хорват выступал за российскую команду с 2014 по 2016 год и 2017 по 2019-й.

За все это время Пауревич провел 133 матча за "Уфу" и забил 13 голов. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,25 миллиона евро.

 

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