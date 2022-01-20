Итальянский журналист: «В «Аталанте» до сих пор не решили, что делать с Миранчуком»

Журналист La Gazzetta dello Sport оценил ситуацию полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что его может арендовать «Дженоа».

«Ситуация неопределенная, — цитирует журналиста Eurostavka. — В клубе до сих пор не решили, что делать с Алексеем. Многие верят, что Миранчук останется, но нужно подождать до закрытия трансферного окна. На Миранчука действительно претендовали «Верона» и «Торино», но о «Дженоа» в Италии всегда говорили больше», — сказал журналист.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 играх во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.