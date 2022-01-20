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Сегодня, 18:16

«Мидтьюлланн» объявил о переходе Вагнера Лав

Евгений Петров
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото ФК «Мидтьюлланн»

Бразильский форвард Вагнер Лав стал игроком датского «Мидтьюлланна», сообщает официальный сайт клуба. Контракт игрока рассчитан до конца сезона. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Последним клубом 37-летнего бразильца был казахстанский «Кайрат», контракт с которым истек в конце прошлого года. Он известен по выступлениям за московский ЦСКА, за который выступал большую часть своей карьеры — с 2004 по 2012 год. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА.

В прошедшем сезоне футболист провел 12 матчей за «Кайрат» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

Вагнер Лав
ФК Мидтьюлланн
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