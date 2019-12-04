ФИФА опубликовала статистику по тратам футбольных клубов на выплаты посредникам при совершении трансферов игроков. Первое место по итогам 2019 года заняла Италия. Помимо нее, в тройку вошли Англия и Германия, а четвертой стала Португалия, сумевшая превзойти два чемпионата «большой пятерки» — Испанию и Францию.

При этом клубы Португалии и Франции тратили больше средств на выплату посредникам при продаже игроков, остальные — при покупке.

Седьмое место заняла Голландия, а восьмое — Россия. Россияне потратили 23,3 миллиона долларов.

Траты на посредников при трансферах

1. Италия — 130,5 (101,4 покупка + 29,1 продажа) миллиона долларов

2. Англия — 103,6 (87,4 + 16,2)

3. Германия — 84,6 (52 + 32,6)

4. Португалия — 78,2 (32,1 + 46,1)

5. Испания — 75,1 (59,4 + 15,7)

6. Франция — 51,8 (20,5 + 31,3)

7. Голландия — 25,6 (0,1 + 25,6)

8. Россия — 23,3 (22 + 1,3)