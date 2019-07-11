Источник: "Зенит" предлагал 20 миллионов евро за защитника "Торино". Питерцы получили отказ

"Зенит" интересуется защитником "Торино" Лянко, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, сине-бело голубые предложили туринскому клубу 20 миллионов евро и бонусы за 22-летнего бразильца сербского происхождения, но "быки" отказались.

Отмечается, что аналогичную сумму предлагали "Рома" и "Аякс".

В прошедшем сезоне Лянко провел вторую половину сезона в аренде в "Болонье", где принял участие в 20 матчах и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 8 миллионов евро.

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