Источник: «Ювентус» интересуется Габриэлом Жезусом

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, в 22-летнем бразильце заинтересован главный тренер Маурицио Сарри. Сделка может пройти без осложнений из-за отстранения «Ман Сити» от еврокубков.

В текущем сезоне Жезус провел 22 матча в АПЛ, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. В пяти встречах Лиги чемпионов бразилец забил 4 гола и сделал 2 ассиста.