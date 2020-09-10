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Источник: Яя Туре предложил свои услуги «Специи»

16:32
Яя Туре. Фото elartedf.com.
Яя Туре. Фото elartedf.com.
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Ивуарийский полузащитник Яя Туре хочет перейти в «Специю», сообщают итальянские СМИ.

По данным Secolo XIX, футболист связался с клубом, чтобы узнать, заинтересованы ли в его услугах. Сейчас игрок является свободным агентом. «Специя» в прошлом сезоне завоевала путевку в серию А.

37-летний ивуариец стал свободным агентом после ухода из китайского «Циндао Хайню» по окончании 2019 года. Ранее он выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». Туре — трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Греции, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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