Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» упустил трансфер Гакпо

«Манчестер Юнайтед» упустил трансфер нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо из-за намерения владельцев «красных дьяволов» братьев Глейзеров продать клуб, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в период до продажи в «Манчестер Юнайтед» могут переходить игроки только на правах аренды, поэтому «Ливерпуль» перехватил трансфер Гакпо.

27 декабря ПСВ на официальном сайте объявил, что Гакпо переходит в «Ливерпуль». По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

На ЧМ-2022 Гакпо сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.

25 ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед». Затем сообщалось, что клуб готовы купить британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания Apple.