Источник: «Реал» не будет платить «Баварии» 70 миллионов евро за Дэвиса

«Реал» отказался платить «Баварии» 70 миллионов евро за защитника Альфонсо Дэвиса, сообщает CaughtOffside.

Ранее Cadena SER сообщал, что мадридцы собираются предложить немецкому клубу 50 миллионов евро за Дэвиса с учетом бонусов. Сам 23-летний игрок хочет повышения зарплаты до 20 миллионов евро в год, на что мюнхенцы пойти не готовы.

В нынешнем сезоне канадец провел за «Баварию» 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро. Контракт Дэвиса истекает летом 2025 года.