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Сегодня, 15:50

Источник: «Реал» не будет платить «Баварии» 70 миллионов евро за Дэвиса

Руслан Минаев
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«Реал» отказался платить «Баварии» 70 миллионов евро за защитника Альфонсо Дэвиса, сообщает CaughtOffside.

Ранее Cadena SER сообщал, что мадридцы собираются предложить немецкому клубу 50 миллионов евро за Дэвиса с учетом бонусов. Сам 23-летний игрок хочет повышения зарплаты до 20 миллионов евро в год, на что мюнхенцы пойти не готовы.

В нынешнем сезоне канадец провел за «Баварию» 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро. Контракт Дэвиса истекает летом 2025 года.

Футбол
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Источник: «Бавария» отказалась платить Дэвису 20 миллионов евро в год
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