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4 марта, 23:30

Источник: «Реал» и «Бавария» договорились о трансфере Дэвиса за 50 миллионов евро

«Реал» договорился с «Баварией» о переходе Альфонсо Дэвиса
Руслан Минаев
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Альфонсо Дэвис.
Фото Reuters

«Реал» и «Бавария» близки к договоренности о переходе защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, сообщает Cadena SER.

По данным источника, испанский клуб предложит сумму в размере 50 миллионов евро с учетом бонусов. Изначально «Реал» предлагал за 23-летнего канадца 35 миллионов евро, но «Бавария» была согласна лишь на 50 миллионов.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «сливочные» не готовы платить за Дэвиса «сумасшедшую» сумму и хотят, чтобы цена была «справедливой».

В нынешнем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2025 года.

Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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Источник: «Реал» готов на уступки по контракту Дэвиса, но не в переговорах с «Баварией»
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