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Сегодня, 19:10

«Ростов» готов выкупить у болгар защитника из Кот-д'Ивуара

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Умар Сако.
Фото ФК «Ростов»

Как стало известно «СЭ», «Ростов» намерен воспользоваться опцией выкупа 27-летнего ивуарийского центрального защитника Умара Сако у болгарского клуба «Арда Кырджали».

Сейчас африканец находится в донской команде в аренде до конца сезона-2023/24, но в контрольных матчах на сборах и во встрече 19-го тура РПЛ с «Крыльями» (2:0) он произвел на тренерский штаб Валерия Карпина хорошее впечатление.

По нашим данным, «Ростов» готов уже сейчас отправить в «Арду» запрос о приобретении прав на футболиста — выкупная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Умар Сако
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