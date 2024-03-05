«Ростов» готов выкупить у болгар защитника из Кот-д'Ивуара

Как стало известно «СЭ», «Ростов» намерен воспользоваться опцией выкупа 27-летнего ивуарийского центрального защитника Умара Сако у болгарского клуба «Арда Кырджали».

Сейчас африканец находится в донской команде в аренде до конца сезона-2023/24, но в контрольных матчах на сборах и во встрече 19-го тура РПЛ с «Крыльями» (2:0) он произвел на тренерский штаб Валерия Карпина хорошее впечатление.

По нашим данным, «Ростов» готов уже сейчас отправить в «Арду» запрос о приобретении прав на футболиста — выкупная стоимость составляет 500 тысяч евро.