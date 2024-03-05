Источник: «Бавария» отказалась платить Дэвису 20 миллионов евро в год

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не смог договориться с мюнхенцами о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.

По информации Sky Sport Deutschland, 23-летний канадец рассчитывает на повышение зарплаты до 20 миллионов евро в год. «Бавария» на эти условия пойти не готова.

Ранее Cadena SER сообщал, что «Реал» собирается предложить немецкому клубу 50 миллионов евро за Дэвиса с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне канадец провел за «Баварию» 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.