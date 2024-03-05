Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:05

Источник: «Бавария» отказалась платить Дэвису 20 миллионов евро в год

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не смог договориться с мюнхенцами о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.

По информации Sky Sport Deutschland, 23-летний канадец рассчитывает на повышение зарплаты до 20 миллионов евро в год. «Бавария» на эти условия пойти не готова.

Ранее Cadena SER сообщал, что «Реал» собирается предложить немецкому клубу 50 миллионов евро за Дэвиса с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне канадец провел за «Баварию» 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
1
7
Читайте также
Лавров обвинил МОК в двуличии
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»
В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию
Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 20 млн рублей
Глава МО Сингапура указал на применение США F-35 для поиска ПВО России на Украине
В СМИ рассказали о новой возможности российских антидроновых ружей
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Guardian: «Челси» рассматривает двух кандидатов в случае отставки Почеттино
Новости
RSS RSS
Все новости