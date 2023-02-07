Источник: Полузащитник «Ромы» Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло переходит в «Галатасарай», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера — 20 миллионов евро плюс бонусы. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав 54 очка за 22 игры.