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Сегодня, 14:15

Источник: Полузащитник «Ромы» Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло переходит в «Галатасарай», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера — 20 миллионов евро плюс бонусы. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав 54 очка за 22 игры.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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