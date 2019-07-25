Источник: Перейро примет решение по переходу в "Спартак" в ближайшие дни

ПСВ ожидает, что ясность по возможному трансферу полузащитника Гастона Перейро в "Спартак" наступит в ближайшие дни. Голландский клуб рассчитывает, что уругваец и его агент примут решение на этой неделе. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2020 года.

В прошедшем сезоне 24-летний уругваец в 27 матчах забил 10 голов.

Напомним, ранее появилась информация, что клубы из Эйндховена и Москвы и договорились, сумма компенсации составит 15 миллионов евро, а сделке мешает позиция агента футболиста Пако Касаля. ​

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